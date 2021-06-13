اتحاد منتجي الدواجن: خطة لتطوير أداء صغار المربين وتطبيقها قريبا

قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه يوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهتم بصناعة الدواجن، وقرر تشكيل اللجنة العليا لصناعة الدواجن لتطويرها.

وأضاف «العناني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن صناعة الدواجن تمثل اقتصاد الريف والمناطق النائية، وهو ما يوفر فرص عمل، مبينا أن الصناعة تشمل 23 ألف مزرعة تخدم 23 ألف أسرة.

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن لها صناعات كثيرة مرتبطة بها لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحمي صناعة الدواجن ويفرض عليها حماية جمركية لما لها من أهمية وهذا ما يفعله الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الدولة تنوي تطوير مزارع صغير المربين.

وتابع رئيس اتحاد منتجي الدواجن بأن «70 من استهلاك الدواجن في مصر للدواجن الحية، لكن أكثر الدول بتشتغل على المجمد».

وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة وضعت خطة لتطوير أداء صغار المربين وستعمل على تطبيقها الفترة المقبلة من أجل تحقيق مكاسب تعمل على تحقيق طفرة في الصناعة الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن بعد أن عمدت إلى توفير بورصة للدواجن من أجل سهولة التدوال على بيعها في الأوقات المختلفة ولفتح السوق أمام الجميع بعد التنسيق مع جهات مختلفة.