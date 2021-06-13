أستاذ قلب: الريجيم يجب أن يضم الدهون والكربوهيدرات والبروتين

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أستاذ القلب، إن الريجيم يجب أن يضم الدهون والكربوهيدرات والبروتين، لأن غياب أحد العناصر يؤثر على الجسم، مطالبا بوجود نشويات وسكر بكميات قليلة.

وأضاف «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب تناول الطعام بشكل مناسب لأن الشخص قد يمتلك عضل قوي بعد تطبيقه نظام غذاء البروتين وتناول ما يعرف بـ«بودرة البروتين» لكن في الوقت نفسه يؤثر هذا الأمر على القلب والمعدة والكبد والكلى.

وأوضح مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أستاذ القلب، أن بعض الأشخاص يتناول هرمونا بجانب البروتين، وهذا أمر خاطئ متابعا: «هذا النظام يضر الجسم ولن يعرف الشخص إلا عندما يحدث أمر مفاجئ وهذا ما حدث في بطولة يورو 2020 عند إصابة اللاعب إريكسون لأنه كان يتناول مكملات غذائية».

ويعتمد «دايت البروتين» على تناول اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن وكذلك البيض والعدس والفول والحمص وحبوب الشوفان وكذلك منتجات الألبان خالية الدسم بجانب تناول الخضروات الغنية بالبروتين مثل السبانخ والبروكلي مع تناول الكربوهيدرات بكميات قليلة للغاية، ويشترط هذا النظام الغذائي أن يتناول الشخص نحو 25 جرام من البروتين في كل وجبة.

وينصح خبراء الأغذية بعدم منع الجسم من تناول بعض الأطعمة، لأن منع توافر كل العناصر الغذائية يعرض الشخص للهزال والضعف ويتسبب في أن يصاب ببعض الأمراض على المدى الطويل خاصة أن تناقص بعض الفيتامينات يؤثر على الرؤية الليلية وتشنج بالعضلات وتساقط الشعر.