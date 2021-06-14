حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالخيال الخصب والإصرار ويحفز قدرتك على التحليل والإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك وفي الأفق فرص لقضاء أوقات ممتعة ومفاجآت سارة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.