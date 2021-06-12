حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للبيع والشراء وأيضا للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تتمتع بحضور أخاذ مما يساعدك على الاقتراب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.