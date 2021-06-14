حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يقدس مولود برج الدلو الروابط الأسرية، يحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك واحم حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك، وعليك بالصبر مع الأحباب ومع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو عبد الجليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 فبراير.