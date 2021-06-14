حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، وحبه لتقديم الخير دائما للآخرين، ولكنه عادة ما يشعر بالخوف ويسعى للهروب من الواقع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من حولك بخطى ثابتة ومنطق سليم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.