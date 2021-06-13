عاجل.. إقالة رئيس مدينة التل الكبير ومهندسة الري لوفاة طفلة في «بلاعة»

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًَا عاجلًا بإنهاء تكليف رئيس مركز ومدينة التل الكبير بعد وفاة طفلة سقطت في «بلاعة» مفتوحة في أحد الشوارع.

وشمل قرار محافظ الإسماعيلية إقالة كل من حمدي عبد العليم شامة رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وهويدا أحمد إبراهيم مديرة هندسة الري بالتل الكبير.

وقرر بشارة، إحالة الواقعة للنيابة العامة، للتحقيق فيها نظرا لتسببها في وفاة الطفلة ليان صابر مهدي 5 سنوات؛ بسبب سقوطها في بلاعة مفتوحة بترعة مغطاة بميدان التحريات في منطقة الروضة بالتل الكبير.

وكانت الطفلة ليان في الخامسة من عمرها، لقت مصرعها إثر سقوطها في بلاعة مفتوحة بمنطقة ترعة الروض بمركز التي الكبير، ونقلت سيارة الإسعاف الطفلة إلى مستشفى التل الكبير المركزي إلا أن الطفلة كانت قد فارقت الحياة.

وتسبب الحادث في حالة من الغضب بين أهالي مركز ومدينة التل الكبير طالبوا فيه بضرورة إقالة رئيس مجلس المدينة ومحاسبة المقصرين.