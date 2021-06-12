استشاري طب أطفال: 35 مليون جنيه سعر حقنة ضمور العضلات

قالت الدكتورة شيرين الجيار، استشاري طب أطفال التغذية العلاجية بمسشتفيات جامعة القاهرة، إن الجهاز الحركي في الجسم يعتمد على 3 أجزاء، الأول مرتبط بمرابط المخ، ثم تخرج إشارات من المخ عن طريق أعصاب تصل إلى العضلات، وتبدأ العضلة في الحركة، وبالتالي فإن أي مشكلة في أي من أجزاء مسار الحركة تؤدي إلى الإصابة بضمور في العضلات، منها ضمور العضلات الشوكي.

وأضافت الجيار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا مصطفى مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي يكون ناتجا عن مرض جيني، لأن الجين الذي يكون نوعا من أنواع البروتينات الخاصة بحركة العضلة لا يكون موجودا، وهو جين متنحي، ولو كان الأب والأم من نفس الأسرة فإنه من الممكن أن يجتمع الجين المتنحي الخاص بهما في طفل ما يؤدي إلى إصابته بهذا المرض.

وتابعت استشاري أطفال التغذية العلاجية بمسشتفيات جامعة القاهرة: «علاج هذا المرض جيني وجديد وتقنيته عالية، وحصل على الموافقة في مايو 2019، وهناك علاجات جينية أخرى يتم تجربتها سريرية من أجل تحديد ما إذا كانت تعالج المرضى بشكل كامل أم لا».

وواصلت: «هناك حقنة نجحت في علاج الأطفال، لكن ماذا عن فترة استمرار هذا النجاح، وهل سيتم تحديث العلاج أم لا؟! وعموما فإننا نحتاج إلى علاج طبيعي مع الحقنة لكي يتعلم الطفل كيفية التعامل مع الضغط على العضلات، لكنه علاج يحقق حلما بخصوصا الجين الذي تسبب في نقص بروتين معين، وهو ما يتم إدخاله إلى الجسم، وتتحسن العضلة ولا يحدث لها فقد تام على القدرة الحركية، وسعرها يقدر بنحو 35 مليون جنيه لأن شركة واحدة هو من تصنعها وذلك على مستوى العالم».