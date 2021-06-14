أستاذ مخ وأعصاب: زواج الأقارب يزيد من فرص الإصابة بضمور العضلات الشوكي

قالت الدكتورة ناجية فهمي، أستاذ المخ والأعصاب وطب القصر العيني، إن الجين الموجود في جسم الإنسان، يضم بروتين يغذي الحبل الشوكي والخلايا العصبية الحركية فيه، التي تعمل على تحريك الأقدام واليدين، ولكن إذا حدث خلل يحدث ضمور في العضلات عند الأطفال، لافتا إلى أن هذا المرض ينتشر عند زواج الأقارب ولكن قد يحدث نتيجة زواج عادي، مشيرا إلى أن شخص من كل 50 شخص يحمل الطفرة التي تسبب ضمور العضلات.

وأضافت «فهمي»، خلال استضافته برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك إصابة قوية للأطفال تؤدي إلى وفاته بعد ميلاده بسبب وجود ثقب في القلب، وهناك حالة أخرى للأطفال قبل 6 شهور ويكون فيها الطفل غير قادر على الجلوس بشكل صحيح أو تحريك اليد أو القدم، بينما يكون النوع الثاني قادر على الجلوس بشكل صحيح، لكن غير قادر على المشي، وهناك حالة ثالثة يكون فيها الطفل قادرا على المشي لكن معرض لأن يصبح قعيد بعد سن معين.

فيما قالت هبه فهمي، والدة ليلى المصابة بضمور العضلات، إن ابنتها ليلى عمرها 5 سنوات وتم تشخيص مرضها في عمر 6 شهور، وكانت قليلة الحركة في الشهور الأولى من ميلادها وصوتها منخفض ووزنها قليل جدا، مبينة أن طبيب الأطفال أخبرها بضرورة التوجه إلى أستاذ مخ وأعصاب لمعرفة سبب مرضها ونصح بسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج وتنفيذ التحليل الجيني.

وأشارت والدة ليلى المصابة بضمور العضلات، إلى أنها سافرت إلى إيطاليا من أجل الحصول على دواء يعالجها وتوفر الدواء الذي حسن من حالتها بحيث أصبحت قادرة على الجلوس وتستطيع تحريك رأسها بشكل صحيح لكنها تحتاج علاج طبيعي كل يوم.