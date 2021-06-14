تفاصيل تسليم 830 قطعة أرض إسكان اجتماعى في مدينة برج العرب الجديدة 

أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن مواعيد تسليم أراضي قطع اراضى إسكان اجتماعي بالمجاورة «5 أ» و«5 ب» في الحي السكنى السادس والمخصصة بالقرعة العلنية التكميلية بمدينة برج العرب الجديدة.

تفاصيل تسليم أراضي الإسكان الاجتماعى في مدينة برج العرب الجديدة

وحصلت «الوطن»، على مواعيد تسليم 830 قطعة أرض إسكان اجتماعى في مدينة برج العرب الجديدة، حيث سيتم تسليمهم على مدار 31 يوما وهي الخاصة بالحي السكني السادس.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعى في مدينة برج العرب الجديدة

ووفقاً لمواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعى في مدينة برج العرب الجديدة، فهي تستمر على مدار شهر ونصف، تبدأ في يوم 20 يونيو الجاري، وتصل إلى إلى يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تم تحديد يومي 8 و10 اغسطس أيضا للذين تخلفوا عن الاستلام.

كما يوضح الجدول المعلن أن التسليم يتم بموجب 30 قطعة يومياً خلال أيام التسليم المعلنة، على أن يتم توفير اليومين لمن تخلفوا عن موعد الاستلام.

معلومات عن مدينة برج العرب الجديدة

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة برج العرب الجديدة 47.403 ألف فدان منها 30 ألف فدان كتلة عمرانية: «مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية - ترفيهية» بالإضافة إلى الجزء الشمالي المضاف للكتلة العمرانية بالمخطط المحدث.

تقع المدينة على بعد 60 كيلو متر من مدينة الإسكندرية و 7 كيلو متر من الساحل الشمالى.

مشروع المدابغ أحدث مشاريع مدينة برج العرب الجديدة

وعن أحدث مشاريع مدينة برج العرب الجديدة، فقد تم تخصيص 70 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة مشروع مدينة المدابغ الجديدة متكاملة جميع المرافق بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صناعى جديدة لتلك المنطقة على أعلى مستوى.