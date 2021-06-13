هيئة ميناء الإسكندرية تعلن وظائف شاغرة.. سائقون ومهندسون وفنيون

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن عدد من الوظائف الشاغرة للشباب عن طريق التعاقد، وتستعرض «الوطن» الشروط والمؤهلات المطلوبة على النحو التالي:

عدد 6 قائدين قاطرة بحرية

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على مؤهل بحري عالِ «شهادة ضابط ثان لأعالي البحار».

- يفضل الحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبرة سابقة في هذا المجال.

عدد 4 مهندسين ميكانيكا

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على ​مؤهل هندسي عالِ تخصص هندسة بحرية أو ميكانيكا قوى.

- ​يفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية.

عدد 6 فني كهرباء

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على مؤهل فني صناعي فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل تخصص كهرباء.

- يفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية.

عدد 18 بحري

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

- يفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال، والعمل على دومان الوحدات البحرية.

عدد 12 ميكانيكي بحري

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

- يفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال، والعمل على دومان الوحدات البحرية.

عدد 20 سائق «سيارة - أتوبيس»

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

- يفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال، والعمل على دومان الوحدات البحرية.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف

- صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة.

- ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- صورة شهادة الميلاد رقم قومي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- اجتياز الاختبارات «التحريري - الشفوي - الفني - السباحة» أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن.

- سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

- يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة​.

- لن يلتفت للطلبات غير المستوفاة أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد​.

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة ​باسم الربان رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية من هنــــــــا، على أن يكون آخر موعد لانتهاء التقديم 23 يونيو الحالي.