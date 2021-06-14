دورات تدريبية بقصر ثقافة العريش.. الرسم على الجلود وتشكيل صوف الآغنام

نفذت جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى بالاشتراك مع قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، دورة تدريبية فى مجال الحرف البيئية والنسيج، ونظام الخرجة المنوالى للغزل والنسيج البدائى القديم.

20 متدربا يتطلعون لخلق فرص عمل جديدة

قالت منى جمعة، مدير مركز أول لإعداد الأسر المنتجة لدى مديرية التضامن الاجتماعى، إن عدد المتدربين من أبناء المحافظة، 20 متدربا ما بين 18 إلى 40 عاما، وأن الهدف من عملية التدريب هو إتاحة وخلق فرص عمل برعاية التكوين المهنى، للشباب المقدم على عمل مشروعات تنموية تناسب البيئة السيناوية.

وأضافت «جمعة»، أن التدريب تم بقسمين، وهما عن الجلود البيئية والرسم عليها، وعمل الآشغال اليدوية، مثل الشنطة والمحفظة، ويتم الحفر على الجلد بالطريقة القديمة عن طريق الحرق والتلوين.

وأيضا عمل الأشغال اليدوية مثل صناعة ونسج الكليم بالطريقة البدوية القديمة، التى تظهر التراث السيناوى وجماله ورقيه، وذلك بالصوف الأصلى المصنوع من صوف الخراف والماعز والأغنام بعد غزله وصبغه وتشكيله.

الدورات التدريبية برعاية رئيس الجمهورية

وقالت مدير مركز التعليم المهنى، إنه تم عمل الكليم على النوال بالطريقة البدوية القديمة، موضحة أنه سوف يتم عرض المنتجات البدوية اليدوية خلال أيام قليلة للجمهور لإظهار نتائج التدريبات وعملية الإتقان للمدربين، والتى اختصها مركز التدريب التابع للتضامن الاجتماعى برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وأن الفرصة التدريبية ما زالت قائمة فى دورات متتالية تنفيذا لحرص الدولة على المشروعات الصغيرة ومساعدة صغار المتجين.