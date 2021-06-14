حسن شاكوش يحقق 25 مليون مشاهدة بكليب «حبيبتي»

حقق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، 25 مليون مشاهدة بكليب «حبيبي» مع ياسمين رئيس بعد أسبوعين من طرحه.

وتصدر الكليب التريند خلال الساعات الأولى من طرح الأغنية، بسبب توليفة ظهور مطرب مهرجانات مع فنانة لأول مرة في مهرجان، كما تصدر اسم حسن شاكوش وياسمين رئيس مؤشرات البحث على جوجل، كما تصدر الكليب التريند فى مصر بالمرتبة الأولى وأيضا في عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

كما احتفل «شاكوش» مع جمهوره عبر انستجرام منذ أيام بتحقيق كليب «حبيبتي» 10ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحه عبر اليوتيوب.

كليب «حبيبتي»، من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، وشهد الكليب غناء ياسمين رئيس لأول مرة حيث لم تظهر كموديل فقط بل شاركت شاكوش الغناء.

ويعد ظهور ياسمين رئيس بعد نجاحها في تقديم دور الفتاه الشعبية في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة».

وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»

«حبيبتي .. افتحي شبكاكك أنا جيت .. أنا واقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني .. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه مش هحلك».«بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلكو بقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي.. أم عيالي».

وظهر شاكوش خلال الكليب بلوك غريب لفت الأنظار إليه حيث ارتدى بدلة حمراء اللون ونظارة شمس حمراء رغم أن التصوير ليلي.

وروَّج مطرب المهرجانات حسن شاكوش لكليب «حبيبتي» من خلال حسابه الشخصي عبر إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بياسمين رئيس، وعلق عليها قائلا: «استنونا بكره إن شاء الله الساعة 7 كليب حبيبتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب».