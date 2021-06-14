مجموعة الـ7 تطالب طهران بالتعاون بشكل كامل مع وكالة الدولية الذرية

طالبت مجموعة الدول الـ 7، والتي تعقد أعمالها في «كورنول» جنوب غرب إنجلترا، إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعلنت المجموعة، دعمها استئناف مباحثات الاتفاق النووي، داعية طهران لوقف أنشطتها الصاروخية.

وقالت المجموعة، والتي تضم «فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- اليابان- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة الأمريكية- كندا»، إنها ملتزمة بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، معربة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودانت المجموعة، دعم إيران لقوات مقاتلة بالوكالة وجهات مسلحة غير حكومية.

من جانبه، كشف وزير المخابرات الإيرانية السابق، حيدر مصلحي، عن سبب رفض مجلس صيانة الدستور قبول ترشح الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني للانتخابات الرئاسية في عام 2013، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصلحي الذي شغل منصب وزير المخابرات في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إن احتمال فوز رفسنجاني في الانتخابات المذكورة دفع مجلس صيانة الدستور لرفض أهليته للترشح، لأن ذلك لم يكن في صالح النظام الإيراني في ذلك الوقت.

وأشار مصلحي، إلى أنه بعث برسالة إلى مجلس صيانة الدستور، نصت على أن ثمن الموافقة على ترشح رفسنجاني سيكون أكبر من رفض أهليته، مؤكدا أنه اجتمع أيضا بالمجلس وأقنع فقهاء ورجال القانون فيه بضرورة رفض صلاحية رفسنجاني حتى لا يفوز بالرئاسة.