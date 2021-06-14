الجيش الوطني الصومالي: مقتل 50 من «الشباب» الإرهابية جنوب البلاد

أعلن الجيش الصومالي، مقتل 50 عنصرا من حركة «الشباب» الإرهابية المتطرفة، في عمليات نفذها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، في الـ48 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال التلفزيون الرسمي الصومالي، نقلا عن قادة عسكريين، إن العمليات وقعت في منطقة حيران الوسطى، وشبيلي الوسطى، ومقاطعة شبيلي الجنوبية الغربية بشكل منفصل.

وأشار الجيش الوطني الصومالي، إلى تدمير العديد من معاقل الحركة الإرهابية خلال الـ48 ساعة الماضية، موضحا أن عملياته الأخيرة ضد الحركة في منطقة شبيلي الوسطى أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 130 إرهابيا، وحررت 6 قرى على الأقل.

من جانبه، استقبل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، أمس الاول السبت، في مكتبه، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد جميس سوان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وناقش روبلي، مع سوان، سبل تعزيز التعاون بين الصومال والمجتمع الدولي، ولا سيما العملية الانتخابية، ومواجهة الكوارث الطبيعية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد سوان، أن الأمم المتحدة ستدعم العملية الانتخابية في الصومال من أجل المساعدة على إجراء انتخابات مستقرة وشفافة.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الصومالية أن سفارتها في كينيا ستعيد فتح أبوابها، داعية الحكومة الكينية إلى اتخاذ إجراء مماثل، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان، أمس الأحد،، أن هذا الإعلان بعد يومين فقط من رفع كينيا الحظر المفروض على الرحلات الجوية من وإلى الصومال الذي استمر ما يقارب الشهر.

مقتل 3 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ساحل العاج

وفي ساحل العاج، قتل 3 عسكريين، وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور آليتهم في منطقة «تيهيني» شمال شرقي البلاد، قرب الحدود مع بوركينافاسو.