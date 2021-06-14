الهند تسجل 70421 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 70421 حالة إصابة و3921 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29510410، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 374305 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

الصين تسجل 4 حالات إصابة محلية العدوى بالفيروس.. وصفر وفيات

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 4 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، أمس الأحد، جميعها في مقاطعة قوانجدونج جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 19 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»، امس الأحد.

بدوره، اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأحد، أن المقاربات الأنانية والقومية قد شابت الاستجابة العالمية الأولى ضد «كورونا».

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مع اختتام زعماء مجموعة السبع، قمتهم في منتجع «كاربيس باي» في كورنوال جنوب غربي انجلترا: «أعلم أن العالم كان يتطلع إلينا لرفض بعض الأساليب الأنانية والقومية التي شابت الاستجابة العالمية الأولى تجاه الوباء».

وأعرب المسؤول البريطاني، عن أمله في أن يكون التعهد الجديد الذي قطعته دول مجموعة السبع بشأن مشاركة مليار لقاح كورونا مع البلدان منخفضة الدخل في العالم خلال العام المقبل، على مستوى بعض أكثر الآمال والتوقعات تفاؤلا.

دخول قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة بالسعودية حيز التنفيذ في 1 أغسطس المقبل

وفي السعودية، يدخل قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة حيز التنفيذ، 1 أغسطس المقبل، ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال متحدث وزارة الصحة بالمملكة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي دوري، إنه لا يوجد تغيير في منحنى الإصابات بالفيروس في السعودية، موضحا أن «هدفنا الحالي هو إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل».

وكانت وزارة الصحة السعودية، كشفت في وقت سابق، أن نحو 14.5 مليون شخص تم إعطاؤهم جرعة لقاح كورونا، موضحة أن اللقاحات آمنة، وبإمكان كل من تلقي اللقاح التبرع بالدم.