مصرع عامل واصابة شقيقه في مشاجرة لخلافات مالية بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب شقيقه، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت مع آخرين بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهم، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وألقت الشرطة القبض علي المتهمين.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، ووقوع متوف ومصاب، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة بين طرف أول ضم «عبد السلام. ع. ع»، 41 سنة، عامل، حيث وصل المستشفى «جثة هامدة»، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن، وشقيقه «محمود. ع. ع»، 43 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعي أعلى الجبهة، وتم نقلهما للمستشفي المركزي، أما الطرف الثاني فضم «محمود. ث. ح»، 32 سنة، عامل، و«محمد. ب. ع»، 33 سنة، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، واتهم الثاني من الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته ووفاة شقيقه، بسبب خلافات مالية بينهما، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهد مركز طهطا مشاجرة أصيب فيها موظف بكدمات وجروح عقب تعدي زوج عمته عليه، وضُبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما علي الميراث.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من «ناصر. ع. ع»، 30 سنة، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ويقيم دائرة المركز، بتضرره من زوج عمته «علي. م. م»، 48 سنة، مدرس، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابته بجرح سطحي بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات علي الميراث.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.