مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في حريق بمصنع إسفنج بالشرقية

لقي عامل مصرعه فيما أصيب 7 آخرون، اليوم، في حريق شب بمصنع فوم وإسفنج بمدينة بلبيس إثر انفجار أسطوانات أكسجين ونيتروجين داخل المصنع.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بنشوب حريق في مصنع إسفنج وفوم لتصنيع المراتب بمركز بلبيس ووجود إصابات.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها وتبيننشوب الحريق على مسافة 800 متر بسبب انفجار إسطوانات اكسجين ونيتروجين في المنصع بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو .

وأسفر الحريق عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بحروق من الدرجات الثلاثة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بواسطة سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لمباشرة الواقعة فور وقوع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.