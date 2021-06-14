اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. أعرف أماكن التبرع بالمحافظات

يحتفل العالم اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، لما له من فوائد كثيرة على اجسامهم، فضلًا عن أن التبرع بالدم ينقذ حياة الإنسان حال احتياجه، خاصة أصحاب الأمراض والجراحات الصعبة الذين يحتاجون كميات دم، كما يهدف إلى توعية الناس وزيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، ويوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدم «ABO»، والحائز على جائزة نوبل.

وفي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تنشر« الوطن»، أماكن وعناوين التبرع بالدم في المحافظات، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. أماكن التبرع

وفي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، هناك أماكن تبرع بالدم كثيرة منتشرة بالمحافظات وهي كالتالي:

المركز الإقليمي بالعباسية

يقع المركز الإقليمي بالعباسية ، في 5 أ شارع السكة البيضاء أمام مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية ويمكن الاتصال به على رقم الهاتف 0226858645، وهو ضمن مراكز التبرع بالدم.

المركز الإقليمي بالإسكندرية

ويقع المركز الإقليمي بالإسكندرية للتبرع بالدم، بميدان عبدالقادر أبو عقاده، داخل مرفق الاسعاف أمام الاستاد، ويمكن الاتصال به على الرقم 034951971.

المركز الإقليمي بدار السلام

كما يقع المركز الإقليمي بدار السلام، بـ987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام، بجوار كوبري الملك الصالح، ويمكن الاتصال به على الرقم 0225322037.

المركز الإقليمي بسوهاج للتبرع بالدم

ويقع المركز الإقليمي بسوهاج، بمدينة مبارك الطبية، شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى التعليمي، ويمكن الاتصال به على 0932110117، حيث يمكنك التبرع في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

المركز الإقليمي بدمنهور

كما يقع المركز الإقليمي بدمنهور، في 1 شارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدور الثاني مبنى الطب الحرج، ويمكن الاتصال به على الرقم 0453337097، ويستقبل المواطنين في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ضمن خدماته.

المركز الإقليمي بأسوان

كما يقع المركز الإقليمي بأسوان، بطريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي، ويمكن الاتصال به على رقم 0972418629.

المركز الإقليمي في طنطا

ويقع المركز الإقليمي في طنطا، بشارع حافظ وهبي، خلف الأبنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش، ويمكن الاتصال به على الرقم 0403509575.

المركز الإقليمي بالمنصورة

ويقع المركز الإقليمي للتبرع بالدم بالمنصورة في ميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف، ويمكن الاتصال على رقم 0502266791.

المركز الإقليمي ببنها

ويقع في المقر الإداري كوبري اسنيت القديم، طريق كفر شكر، مقر قسم الصرف، شارع عبد الستار ببنها أمام المستشفى العام، الدور الثالث، أعلى مبنى الاسعاف، 0132530179.

المركز الإقليمي بالمنيا

ويقع أمام كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا، 0862339241.

في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. بنوك المحافظات تستقبل المتبرعين

كما تستقبل بنوك الدم بالمحافظات المتبرعين بالدم، في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ومنها الإسماعيلية.

المركز الإقليمي بالاسماعيلية

ويقع بمنطقة عرايشية مصر بميدان المطافئ 0643103837.

المركز الإقليمي بشبين الكوم

ويقع بشارع جمال عبد الناصر بحري، بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي، 0482331379.

المركز الإقليمي بالزقازيق

ويقع داخل مستشفى الأحرار التعليمي، 0552380742.

المركز الإقليمي بكفر الشيخ

ويقع بشارع الجمهورية، أسفل مديرية الشؤون الصحية، 0473220249.

المركز الإقليمي بدمياط

ويقع بمنطقة الأعصر، بعد مديرية الأمن، داخل نطاق المستشفى التخصصي، 0572379696.

بنوك محافظات الصعيد تستقبل المواطنين في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

كما تستقبل بنوك الدم بمحافظات الصعيد، المتبرعين في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

المركز الإقليمي بقنا

يقع داخل مستشفى قنا العام، أمام مدرسة التمريض، 0963344842.

المركز الإقليمي ببني سويف

يقع في الحي الأول شرق النيل بني سويف، 0822088186.

المركز الإقليمي بأسيوط

يقع بمنطقة أسيوط الأربعين، مستشفى الإيمان العام، الدور الأرضي، 0882370016.

المركز الإقليمي بالغردقة

يقع بمنطقة الأحياء المائية، أمام كلية التربية، 0653614015.

المركز الإقليمي بالفيوم

يقع بتقسيم مصطفى حسن، خلف مستشفى الفيوم العام، بجوار مرفق الإسعاف، مصنع الأدوية القديم، 0842170311.

المركز الإقليمي بالوادي الجديد

يقع بالخارجة، داخل مستشفى الخارجة العام، 0922932074.

المركز الإقليمي بشرم الشيخ

يقع داخل مستشفى شرم الشيخ الدوي، السكن الإداري، 0693661640.

المركز الإقليمي بالأقصر

يقع داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون، 0952283579.

المركز الإقليمي بمرسى مطروح

يقع بمنطقة ك 7 علم الروم، 0464935368.

المركز الإقليمي بالعريش

يقع داخل مستشفى العريش العام، شارع الجيش، 0683352525.

المركز الإقليمي ببورسعيد

يقع شارع أوجيني أمام مستشفى السلام، بورسعيد، 0663221605.

المركز الإقليمي بالسويس

يقع داخل حرم مستشفى السويس العام، 0623444093.

اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. طرق التبرع

كما يمكن للمواطنين التبرع بالدم في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، عن طريق التواصل مع بنوك الدم، أو عن طريق السيارات التي تجوب الشوارع ، كما يمكنك طلب التبرع عبر صفحة الفيس بوك من هـنــا وهي صفحة خاصة بوزارة الصحة للتبرع بالدم.