نقل 25 أسرة من العشوائيات لمساكن «الروضة» بسفاجا

أجرت أجهزة مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي، اليوم، عملية نقل عدد من أهالي منطقة زرزارة إلى مساكن بديل العشوائيات «حي الروضة»، وذلك عقب إنهاء إجراءات التوريد الخاصة بمستحقي المرحلة الثانية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكدت المغربي، نقل 25 أسرة حتي الآن للمساكن الجديدة، وتم توفير سيارات من مجلس المدينة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً إلى مقر إقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحي الروضة، مشيرةً إلى أنه سيتم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت أن الوحدات السكنية بديل العشوائيات مساحتها 90 مترًا، والمنزل مساحته 150 مترًا، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن بمرافق كاملة «مياه، كهرباء، غاز، وصرف صحي»، مشيرة إلى أن إجمالي الأسر التي تم نقلها حتى الآن إلى بديل العشوائيات بالروضة بمدينة سفاحا 11 أسرة من المستحقين بالمرحلة الثانية.

وأشارت إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية والصخرية لذلك تمت أغلبها باستخدام الأدوات اليدوية، وسادت فرحة كبيرة بين الأهالى، موجهين الشكر للمحافظ لحرصه على سرعة تسليمهم الوحدات فور التوريد مباشرة.

في سياق آخر، تداولت هيئة موانئ البحر الأحمر (8000) طن بضائع، و(384) شاحنة، وشملت حركة الواردات (4800) طن بضائع، و(254) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (3200) طن بضائع، و(130) شاحنة بضائع .

كما شهد ميناء سفاجا، مغادرة السفينتين محبة والحرية 2، بينما استقبل الميناء أمس، ثلاث سفن وهي دليلة، محبة، وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة عمان، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة Med Way وعلى متنها 303 سيارات بوزن 606 أطنان قادمة من جدة.