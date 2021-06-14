تسجيل ملف ترقي المعلمين إلكترونيا 2021.. يبدأ غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة موقع تسجيل ملف ترقي المعلمين إلكترونيا 2021 وكذا المديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات، وذلك اعتبارًا من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021.

وتستعرض «الوطن» رابط تسجيل ملف ترقي المعلمين إلكترونيا 2021 وفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

تسجيل ملف ترقي المعلمين إلكترونيا 2021

ويمكن تسجيل ملف ترقي المعلمين إلكترونيا 2021 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg، وأشارت الوزارة إلى ضرورة متابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا، كما سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين حددت بعض الضوابط للترشح لترقي المعلمين والتي جاءت على النحو التالي:

- يشترط للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة خمس سنوات على الأقل.

- استثناء شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الاختبارات ( كافة الإجراءات ) اللازمة للترقى شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم و المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة.

- تخفيض المدة البينية للترقية إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجيستر ولمدة عامين للحاصلين على الدكتوراه.

- بالنسبة للمعلمين الذين سبق وأن تقدموا لإجراءات الترقي بالأعوام السابقة ولم يستوفوا متطلبات الترقي سوف يتمّ إعادة إتاحة بياناتهم لجهات عملهم للقيام بتسجيلهم للترشح.

ونوّهت الوزارة إلى أنّه سيتم الإعلان خلال أيام عن إجراءات التقدم لبرامج الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية وآليات دفع تكاليف تلك البرامج والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة، وذلك في إطار استعدادات المديريات التعليمية لعقد المسابقات الخاصة بالتقدم لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية ووظائف التوجيه الفني.