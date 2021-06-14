شروط ومميزات الحصول على قرض بـ2 مليون جنيه من بنك قناة السويس

ظروف الحياة أو العمل تدفع العديد من الأشخاص في بعض الأحيان إلى الاقتراض من أجل الحصول على الأموال وإقامة بعض المشاريع أو فك ضائقة مالية، ويمكن الحصول على قرض من خلال مختلف البنوك ضمنها بنك قناة السويس الذي أتاح فرصة الحصول على قرض بمبالغ كبيرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز التفاصيل عن قرض بنك قناة السويس الذي يصل إلى مليوني جنيه.

قرض بنك قناة السويس

يمكن للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص التقديم للبنك والحصول على هذا القرض.

مميزات قرض بنك قناة السويس

الميزة في هذا القرض أنه يمكن الفرد من الحصول على مبلغ مالي كبير يصل لمليون جنيه.

ليس هناك ضمان لتحويل الراتب مباشرة للبنك، بل العميل هو من سيحضره للفرع.

أسعار الفائدة تنافسية وتصل إلى 15% متناقص.

تصل مدة التمويل إلى 10 سنوات.

ويحصل المقترض على ميزة التأمين على الحياة طوال فترة القرض.

وتكون بوليصة التأمين على الحياة صالحة خلال فترة التمويل.

طرق سداد مريحة من خلال الفروع، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

دمج التسهيلات الائتمانية الخاصة بك في مكان واحد من خلال برنامج الاستحواذ مع مميزات وشروط تنافسية.

شروط الحصول على قرض بنك قناة السويس

وضع بنك قناة السويس بعض الشروط من أجل الحصول على القرض الذي يصل إلى مليوني جنيه أبرزها ما يلي:

- يتراوح عمر العميل من 21 سنة لـ 60 سنة.

– يجب ألا يقل الحد الأدنى للمرتب عن 4000 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك قناة السويس

أصل وصورة البطاقة الشخصية من الشخص المتقدم للحصول على القرض.

– إيصال مرافق حديث «مياه أو غاز أوكهرباء».

– مفردات مرتب، وفي حالة القطاع الخاص يحضر المقترض كشف حساب بأخر 3 أشهر.

وهناك إمكانية للتقديم على القرض من خلال الموقع الإلكتروني للبنك من هنا.