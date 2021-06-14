بالصور.. أرخص سيارة عائلية 7 راكب في مصر

تبحث فئة كبيرة من مستهلكي السيارات دائما عن السيارات العائلية بشكل كبير، خاصة في المجتمع المصري، ويعتقد الكثير أن كثير من السيارات العائلية عادة ما تكون أسعارها مرتفعة، إلا أنه يعد مفهوما خاطئا؛ إذ يوجد في السوق المصري العديد منها في الفئة المتوسطة.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» لقرائها مواصافات وأسعار أرخص سيارة عائلية في السوق المصري تتميز بـ8 مقاعد، وهي «دفسك ايجل 580».

مواصافات دفسك ايجل 580:

تضم السيارة محركًا بسعة 1500 سى سى - تربو، ويولد قوة 165 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم لدوران 220 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

أما عن أبعاد السيارة فتأتي بطول كلي 4680 مم، العرض الكلي 1845 مم، والارتفاع الكلي 1715 مم، وقاعدة العجلات 2780 مم.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر /ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 11.8 ثانية، بها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع CVT، وتستهلك لقطع مسافة 100 عدد 7.2 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 615 لترًا.

- سعة خزان الوقود 58 لترًا.

- السيارة بضمان 150 ألف كم أو 7 سنوات، أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة في دفسك ايجل 580:

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام «الثبات الإلكتروني، ومساعدة الفرامل، والتحكم في الجر، ومراقبة ضغط الإطارات»، وفرامل يد كهربائية.

أما عن أنظمة الصوت فالسيارة مزودة بنظام تحكم في مقودها، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.

فئات دفسك ايجل 580:

- يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في الصين، وهي بفئتين مختلفة التجهيزات، وسعرها في السوق المصرية نحو:

1-الفئة الأولى: أتوماتيك/ COMFORT 2021 بسعر 299 ألف جنيه.

2- الفئة الثانية: أتوماتيك/ فارهة 2021 بسعر 355 ألف جنيه.