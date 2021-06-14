انتحار نجار شنقا لمروره بضائقة مالية بسوهاج

انتحر نجار بمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، اليوم، بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية حسام الدين بدائرة مركز شرطة جهينة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بانتحار شاب بشنق نفسه داخل منزل بقرية حسام الدين بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص، أن المنتحر يدعي «توماس.ع.ع» 27 عامًا، نجار، وتبين شنقه نفسه بحبل بعد أن ربطه بعرق خشبي أعلى سطح منزله، وبسؤال أهليته تبين معاناته من أزمة نفسية عقب مروره بضائقة مالية.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.