23 محضرا لمحلات جزارة ودواجن في المنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 13 حملة تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم على مدار 12 يوماً، بالتعاون مع الجهات المعنية بـ7 مراكز.

وأكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 23 محضراً، منها 6 محاضر بإجمالى وزن 311.255 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير17 محضر بإجمالى وزن 79.50 كيلو جرام لحوم ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أعلنت مديرية تموين المنيا، ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 72 مخالفة تموينية منها 57 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 14مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية)، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.