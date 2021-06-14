ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسوهاج بسبب مشاجرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعني بالصدر وتوفي في أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص وبسؤال عم المجني عليه، اتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.