وظائف وزارة الكهرباء 2021.. تعرف على شكل الاختبارات

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الاختبارات الخاصة التي ستجرى لوظائف الكهرباء، طبقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021، للتعيينات بهيئة المحطات النووية، ستكون مميكنة، وسيتم عقد الاختبارات خارج الهيئة، تحت إشراف إحدى الجهات السيادية، وإخطار المتقدمين المستوفين للشروط، بمكان وموعد الاختبارات.

اختبار المتقدمين المستوفين لشروط وظائف الكهرباء 2021 على 5 مراحل

أكد «الوكيل» في تصريحات لـ«الوطن» أنه سيتم اختبار المتقدمين المستوفين للشروط لوظائف وزارة الكهرباء 2021، للتعيين بالهيئة، من خلال 5 مراحل، لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للتخصصات المطلوبة بمنتهي الشفافية، لافتا إلى أن الهيئة قررت تخصيص 21 يومًا لسحب كراسات الشروط، بدءا من اليوم وحتى 3 من شهر يوليو المقبل، ويعقبها فتح الباب لمدة 30 يوما لتقديم النماذج المستوفاة للشروط، حتى تتمكن الهيئة من استيعاب جميع الطلبات المقدمة.

7 ساعات لبيع كراسات الشروط للمتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

أشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن الهيئة باعت، اليوم الأحد، كراسات الشروط للمتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء للتعيين بالهيئة، طبقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021، بمقرها في «4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر، محافظة القاهرة»، لمدة 7 ساعات بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

سحب كراسات الشروط لوظائف الكهرباء 2021 على فترتين

قال «الوكيل» إن الهيئة حددت سحب كراسات الشروط للتعيين على فترتين، الأولى من التاسعة صباحا، حتى الواحدة والنصف ظهرًا، والثانية من الرابعة عصرا حتى السادسة مساءً، يتخللها فترتين راحة، لمدة 30 دقيقة.

شروط المتقدمين لوظائف وزارة الكهرباء 2021

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية، طبقا للإعلان رقم 2، وهي كالتالي:

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن على 45 عاما.

- وظائف الدرجة الثانية 40 عاما.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن على 35 عاما.

- التقدير جيد.

- إجادة الحاسب الآلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- استيفاء جميع المتعاقدين للوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة واجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.