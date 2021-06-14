«وجدوا مبلغ مالي كبير».. تكريم 3 طلاب بجامعة المنصورة لأمانتهم

كرم الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، 3 طلاب ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية؛ لأمانتهم بعد عثورهم على «حقيبة مليئة بالأموال» مبلغ مالي كبير يبلغ 18 ألف جنيه، و2 فيزا شخصية داخل محفظة يد، خاصة بسيدة فقدتها أثناء تواجدها داخل الجامعة.

وسلم رئيس الجامعة، محفظة اليد لصاحبتها وما بداخلها والتي تحتوى على المبلغ المالي وكروت الفيزا، وتم تكريم كلا من الطالب عبدالمنعم أسامة الشربيني، طالب بالفرقة الثالثة، محمد وائل كمال، طالب بالفرقة الثالثة، وأحمد عماد مصطفى، طالب بالفرقة الثالثة.

حضر التكريم كل من الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، واللواء محب الغرباوي مدير إدارة أمن الجامعة، والطلاب الثلاثاء وسط ثناء من الجميع علي تصرفهم.

واقعة العثور على حقيبة ممتلئة بالنقود داخل حرم الجامعة

وحكى الطلاب لرئيس الجامعة، الموقف كاملا، وأنهم عقب انتهاء امتحاناتهم بكلية الصيدلة عثروا على شنطة يد، سقطت من إحدى السيارات داخل الحرم الجامعي، وعندما فتحوها وجدوا بداخلها مبلغ مالي كبير، وأوراق شخصية، وبدون تفكير توجهوا بها إلى إدارة الأمن الجامعي، وتقابلوا مع اللواء محب الغرباوي، مدير إدارة أمن الجامعة، وسلموه الشنطة وحكوا له ما حدث.

محاولات إدارة أمن الجامعة للوصول إلى صاحبة الشنطة

من جهتها، بذلت إدارة أمن الجامعة، جهودا كبيرة للبحث والتحري والاستعلام عن صاحبة المحفظة والمبلغ المالي حتى تم التواصل مع السيدة التي فقدت شنطة يدها وحضرت لاستلامها، وأعربت خلالها علي شكرها لأمانة الطلاب.

رئيس الجامعة: هؤلاء الطلاب نموذج يحتذى به

وأكد رئيس الجامعة، خلال التكريم، أن هؤلاء الطلاب نموذجًا مشرفا يحتذى به لطلاب الجامعة؛ نظرًا لأمانتهم وتصرفهم النبيل لسرعة التصرف لتسليم ما وجدوه لإدارة الأمن، لمحاولة إرجاع المفقودات لأصحابها.