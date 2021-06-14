مصدر: تدوين التعليمات الخاصة بامتحان الثانوية العامة على أرقام الجلوس

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، سيدون عليها كل التعليمات التي يتطلب من الطالب أن يعرفها، من لحظة دخوله إلى لجنة الامتحانات، حتى الخروج منها، مثل التعليمات الخاصة بعقوبات الغش، واستخدام الأدوات المحظور تواجدها داخل اللجنة، والأسباب التي يمكن أن تحرمه من استكمال الامتحانات وغيرها.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن التعليمات الخاصة بطريقة الإجابة، سيتعرف عليها الطالب، من خلال ما سيجري طباعته على ورقة البابل شيت، وسيتعرف الطالب من خلالها، على أسلوب اختيار الإجابة الصحيحة، ونوعية الأقلام المطلوب استخدامها للتظليل، وما هو مطلوب من كل طالب داخل اللجنة، وما هو ليس مطلوبا منها ولا يجب فعله.

غدا.. بدء طباعة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وأضاف المصدر، أنه سيبدأ غدا الثلاثاء، طباعة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، بعدما انتهت من مراجعة جميع بيانات النظاميين والمنازل والراسبين والباقيين للإعادة، وجرى تجهيزها على الطباعة، مشيرا إلى أن الوزارة استقرت على توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة، نهاية الأسبوع الجاري، بحيث تكون هناك فترة كافية أمام المديريات للاستعداد لعقد الامتحان التجريبي الثالث في يونيو.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على طلاب الثانوية العامة، بضرورة التأكد من وجود تطبيق تنويهات على التابلت، موضحة أنه من المقرر إعلان أرقام الجلوس، ومقر اللجنة على التطبيق، وأيضا فى إطار الاستعداد للامتحان التجريبى الذى ينطلق الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك طلابا ليس لديهم البرنامج على التابلت، ويجب التأكد من وجوده على الجهاز اللوحى.

وقررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، أسبوع لتبدا يوم 10 يوليو المقبل، وتستمر حتي 2 أغسطس 2021، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثالث يوم 21 يونيو.