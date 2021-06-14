وزير التعليم ينفي ما يتم تداوله عن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدد أسئلة الامتحانات التي أعلنها عدد من المعلمين عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة قائلا: «لا صحة لهذه الارقام على الإطلاق، وليس هذا عدد الأسئلة ولا توزيعها. مع احترامي للمعلم الجليل وأنا لم أشاهد الحلقة، وبالتالي لا أريد نقد السيد المعلم وإنما أوضح الحقيقة أن هذه اجتهادات وليست قرارات».

وذكر وزير التعليم أن تغيير نظام التقييم والتصحيح في الثانوية العامة، يقتضي أن يكون احتفالنا بأوائل النظام الجديد أكبر وأهم من كل عام.

جاء ذلك في تصريحات للوزير على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم»، عبر تطبيق واتس اب، ردا على سؤال أحد أولياء الأمور، حول إمكانية إعلان أوائل الجمهورية في مؤتمر صحفي مثل كل عام.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام 2020/2021، للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم:

http://academy.emis.gov.eg ، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021.

وعن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة قال جمال مدكور، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في مدرسة السعيدية، إن امتحان نهاية العام في اللغة الإنجليزية سيكون مكونا من 50 درجة، موزعة كالآتي، «سؤال الاختيار من متعدد 30 درجة، وسؤال المحادثة 10 درجات، وسؤال الترجمة 6 درجات، والـEssay أربع درجات».

وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أنه يجب على الطلاب القراءة وحفظ الكلمات بشكل جيد، حتى يستطيعوا الاختيار ما بين الأقواس بشكل صحيح وبدون أخطاء.

وفي سياق منفصل وافقت وزارة الصحة والسكان، ضمن خطة امتحانات في المراحل التعليمية المختلفة في ظل جائحة كورونا، على أداء الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» للامتحانات، ويسري هذا القرار على امتحانات الثانوية العامة.