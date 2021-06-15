حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بالعقلاينة كما لهم أسلوب نقد لاذع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

إذا كانت هناك نشاطات مشتركة تربطك بالبعض فقد تجد أنها تمضي ببطء.. لا تظهر تذمرا واصبر واحترس من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالهدوء والحذر ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مينا مسعود، ويوافق تاريخ ميلاده 17 سبتمبر.