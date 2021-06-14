استخراج «مفك» بطول 10 سم من رأس مواطن بـ«جامعي سوهاج»

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، في استخراج مفك يبلغ طوله 10 سنتيمترات، من رأس مواطن يبلغ من العمر 45 عاماً، وإنقاذ حياته بعد ما أصيب به أثناء مشاجرة.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي استقبل رجلاً من مدينة اخميم، تم إصابته بـ«مفك» مغروز أسفل رأسه، وممتد إلى الفقرات العنقية، حيث قام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة، تم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض، وتم التعامل مع الأوعية الدموية النازفة، وتفريغ الدم المتجلط، وإعادة رتق عضلات الرقبة، لافتاً إلى أنه بفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المصاب والاطمئنان علي حالته الصحية، ونقله بعد العملية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى، أنه تم إجراء العملية الجراحيه تحت إشراف الدكتور مؤمن محمد المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، وضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور عمر الشيباني، مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عطايا، معيد بالقسم، وعدد من الأطباء المقيمين، منهم الدكتور محمد راغب، والدكتور عمرو صديق، كما ضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمود خلف معيد، والدكتور هيثم محمد، طبيب مقيم، ومنال مصطفى، من طاقم التمريض بقسم المخ والأعصاب بالمستشفى.