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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 15 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز مولود برج الأسد بالأناقة والشجاعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تمضي اليوم بنشاط وتقوم بعمل أكثر من شخص ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف قوية ويمنحك كل السحر والتألق.

 مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

 

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