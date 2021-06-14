احتجاز 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأسوان

أمرت النيابة العامة بكوم امبو، شمال محافظة أسوان، اليوم الاثنين، باحتجاز 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منطقة جبل السلسلة شرق الأثرية، التابعة لمركز كوم امبو، لحين ورود تقرير لجنة الآثار بشأن الواقعة.

تم إلقاء القبض على المتهمين مساء أمس الأحد، بعدما اشتبه بهم عدد من حراس ومفتشي الآثار، أثناء تواجدهم داخل المنطقة الأثرية بجبل السلسلة شرق الأثرية، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة كوم امبو.

وبالفحص تبين أن 8 عاطلين قاموا بالحفر للتنقيب عن الآثار، مستخدمين أدوات حفر وماكينة مياه، وعلى الفور قامت قوة من مباحث الآثار، بالتعاون مع حراس المنطقة ومفتشي الآثار، بالقبض على المتهمين أثناء قيامهم بالحفر داخل المنطقة الأثرية.

ومن ناحية أخرى، استقبل محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، اليوم الاثنين، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، لطفي رؤوف، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أحمد فرمان، مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، حيث رحب محافظ أسوان بزيارة السفير الإندونيسي، كما استعرض أوجه التعاون المختلفة الممكن تنفيذها خلال المرحلة القادمة، في ظل توافر المقومات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والجغرافية التي تتميز بها أسوان، إلى جانب الاستغلال الأمثل للثروات المحجرية والتعدينية والسمكية، وكذلك التصنيع الزراعي للتمور، ولاسيما مع وجود حوالي 2 مليون نخلة تنتج أجود أنواع التمور الجافة، بالإضافة إلى توافر شبكة من الطرق الدولية التي تربط أسوان بدولة السودان الشقيق، وأيضاً المطارات والموانئ النيلية في اتجاه الأسواق الأفريقية.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن أسوان جاهزة لاستقبال السياحة الإندونيسية، في ظل تنوع المنتج السياحي والثقافي والتراثي، علاوة على تصنيع المنتجات البيئية واليدوية، موضحاً أن جميع المطارات والمزارات السياحية يطبق فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مع تلقي العاملين فيها للقاح.

ومن جانبه، قدم السفير الإندونيسي الشكر إلى محافظ أسوان على حسن وحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن هذ اللقاء يأتي ضمن السعي لتعميق العلاقات المشتركة بين مصر وإندونسيا، والتواصل المستمر بين الشعبين الصديقين، بجانب مواصلة تبادل التعاون المشترك في جميع المجالات، لافتاً إلى أن إندونيسيا تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بمشروعات تتعدى إستثماراتها الـ100 مليون دولار في مختلف القطاعات، وبالتوازي مع ذلك هناك تبادل سياحي بين الجانبين، ولذا فإنه مخطط عقد لقاءات مشتركة مع وكلاء السفر ومديري الشركات السياحية، لوضع برامج سياحية للأفواج السياحية الإندونيسية.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسوان والسفير الإندونيسي تسليم دروع التكريم والهدايا التذكارية، تقديراً للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين الجانبين، وتأكيداً على ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وإندونيسيا.