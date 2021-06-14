بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات «بروتون ساجا 2021»

منذ بداية الربع الثاني للعام الجاري 2021، سجلت عدة طرز لعلامات تجارية داخل السوق المحلية للسيارات، ارتفاعا في أسعارها الرسمية، بعد طرح الموديل الجديد 2021؛ ومن ضمن تلك القائمة سيارة «بروتن ساجا 2021»، حيث أعلن الوكيل المحلي لها مؤخرًا عن زيادة سعرية في قائمة أسعارها وصلت إلى 2000 جنيه.

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية بعد الزيادة الأخيرة خلال شهر يونيو الجاري، حسبما أعلن عنه الوكيل المحلي للعلامة «بروتون» في مصر:

أسعار بروتون ساجا 2021

- تتوافر السيارة ضمن فئة سيارات الركوب العائلية (السيدان)، وتأتِ بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

- الفئة الأولى: بسعر 167 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 189 ألف جينه.

- الفئة الثالثة: بسعر 205 ألف جينة بزيادة 2000 جنيه على الفئة الأعلى تجهيزًا فقط.

مواصفات السيارة بروتون ساجا 2021

كما أعلن الوكيل المحلي للعلامة «بروتون» في مصر عن مواصفات السيارة كالتالي:

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1300 سي سي 1.3 لتر، ينتج قوة قدرها 95 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 120 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- السيارة اقتصادية في الوقود، وتستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 14.5 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 155 كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4200 ملم طول، 1.600 ملم عرض، 1.500 ملم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 171 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي 413 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات وتجهيزات ووسائل أمان من بينها (2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA، حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات).