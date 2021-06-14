القصير أمام «الشيوخ»: «الدلتا الجديدة» نقلة نوعية ويحقق الأمن الغذائي لمصر

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المنعقدة حاليا، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أن مصر تشهد إنجازات زراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير مسبوقة، شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا، تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية.

وواصل وزير الزراعة، في كلمته أمام مجلس الشيوخ، «ويأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، الذي يمثل 30% من الدلتا القديمة، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، وأكد وزير الزراعة أن المساحة المستهدف زراعتها من المشروع تبلغ مليون فدان بتكلفة حوالي 300 مليار جنيه وباقي المساحة مشروعات متكاملة.

القصير: مشروعات للتوسع الأفقي تستهدف أكثر من 2 مليون فدان

وأوضح القصير، أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي، ويعد مشروعا تنمويا نموذجيا ومتكاملا ذي أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

وتابع: «ويتضمن مشروع الدلتا الجديدة إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين».

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الأفقي استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، وأراضي جنوب بحيرة ناصر.

وقال وزير الزراعة، إن كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، مما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان، الأمر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلا عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.