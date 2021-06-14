أول حوار مع أسرة متحرش قطار «القاهرة- أسوان»: مليونير وكبير عائلته «خاص»

تنفرد «الوطن»، بنشر أول حوار مع أسرة حسن لبيب وشهرته حسن العريض، المتهم بالتحرش بطفل وارتكاب فعل فاضح داخل قطار «القاهرةـ أسوان» الأسبوع الماضي، الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طالب رواده بمحاكمة المتهم بإجراء فعل التحرش.

ثري للغاية

«الوطن» تواصل مع خلف أبو راجح، نجل عم المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار «القاهرةـ أسوان» وزوج ابنته، الذي أكد أنه يعمل سمسار عقارات، ولديه عقار يتخطى ثمنه 4 ملايين جنيه، فضلًا عن أراضي تتخطى ملايين الجنيهات، مؤكدًا أنه كبير عائلته، ويحل جميع النزاعات في العائلة والقرى المجاورة.

المتهم متزوج 2 ولديه 8 أولاد

وأكد «راجح»، أن المتهم متزوج اثنتين، ولديه 8 أبناء، منهم 5 أولاد، بينهم اثنان يعملان في دولة الكويت، و3 فتيات جميعهن متزوجات، مشيرا إلى أن ابنته سقطت أرضًا، وجرى نقلها للمستشفى على الفور لتلاقي العلاج.

وأشار نجل عم المتهم بالتحرش، إلى أن القرية وجميع أقاربه في صدمة نفسية كبيرة، حيث يبكي أبنائه الكبار قبل الصغار، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن يفعل والدهم وهو كبير العائلة، مثل هذا الفعل الشنيع.

وأكد زوج ابنة المتهم بالتحرش، أن الزوج كان عائدًا من فرح بمحافظة البحيرة، وعاد إلى المنزل بعد الواقعة، ولم يترك القرية إلا بعد تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجله هو اكتشف الفيديو قائلًا: «كانت صدمة كبيرة أوي لما ابني وراني الفيديو، قالي شوف عمي حسن بيعمل ايه».

صدمة كبيرة

وتابع: «إحنا مش مصدقين، ومحدش مصدق اللي حصل لحد الآن، أكيد فيه حاجة غلط».

وأعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل قطار «القاهرةـ أسوان» مع أحد الباعة الجائلين، المقطع الذي تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضب ملايين المصريين.