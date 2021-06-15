«التضامن»: بدء صرف مساعدات «كرامة» لمليون و260 ألف أسرة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بدءا من صباح اليوم، الموافق 15 يونيو 2021، صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» شهر يونيو 2021، لنحو 3 ملايين و800 ألف أسرة؛ إذ سيتم البدء بالمستفيدين من برنامج كرامة، البالغ عددهم حوالي مليونا و260 ألفا و701 مستفيد، على مدار يومي الثلاثاء 15 يونيو والأربعاء 16 يونيو، فيما يتم الصرف لمستفيدى تكافل الخميس الموافق 17 يونيو 2021.

ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير لها، أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي ارتفعت من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

زيادة الموازنة المخصصة للدعم النقدي 500%

وأوضحت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%.

وأشارت التضامن، إلى أن نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72,5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لها، أن الوزارة تدرس حاليًا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، لافتة إلى أنه من بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، حفاظًا على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم.

كما أكدت أن الزيادة في أعداد المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» لن تكون كبيرة، حيث ستتركز في الفئات الأكثر هشاشة، وهم المسنين فوق 65 عامًا، وذوي الإعاقات الشديدة، وكذلك فئة الطلاب، مشيرة إلى ضم 100 ألف طالب بالجامعات والمعاهد الفنية والتدريب للمستفيدين.