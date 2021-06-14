«التضامن»: إضافة 70 ألف طالب جامعي لـ«تكافل وكرامة» العام المقبل

قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لـ «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة بدأ فى 2015 بـ 60 ألف أسرة، موضحًا أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل فى 2021، إلى ما يعادل 4.3 مليون مواطن مصرى، كما أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة عدد فئات الأولى بالرعاية، مثل عدد أكبر من المسنين وطلبة الجامعات.

وأضاف «عبدالسلام»، خلال حواره على شاشة «Extra news»، أن العام القادم سيشهد إضافة 70 ألف طالب جامعى لبرنامج تكافل وكرامة، حيث إن طلبة الجامعات الذين سيتم اضافتهم، من أبناء الأسر التابعة لبرنامج تكافل وكرامة، موضحًا أن قيمة الدعم ستكون من 250 جنيها لـ 300 جنيه للطالب، كما أن برنامج تكافل وكرامة سيشهد زيادة في عدد المستفيدين من الدعم لـ3 فئات.

وأشار مدير العمليات الميدانية لـ «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيتم زيادة أعداد المسنين وأصحاب الإعاقات الشديدة بجانب طلاب الجامعات في الميزانية الجديدة لبرنامج تكافل وكرامة، بمعدل إضافة 30 ألف مسن و30 ألف من أصحاب الإعاقات الشديدة و70 ألف من طلاب الجامعات في برنامج تكافل وكرامة.

وأوضح أنه سيتم إضافة 100 ألف يتيم، حيث سيتم دعمهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما سيتم اختيار الأشخاص الذين سيتم إضافتهم في برنامج تكافل وكرامة بناء على دراسات ميدانية وتحققات ووضع معدل لدرجات الفقر لتلك الفئات، موضحًا أن حجم دعم الأفراد من المسنين في برنامد تكافل وكرماة 450 جنيه للفرد.

وأشار إلى أن حجم دعم الأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة 450 جنيه للفرد، بينما حجم دعم طلاب الجامعات من 250 إلى 300 جنيه للفرد، «كنا ندعم طلاب ابتدائى واعدادى وثانوى ولكن وفقا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم طلاب الجامعات، أدخلنا طلاب الجامعات ضمن مساعدات تكافل وكرامة».