بعد عودتها من أمريكا.. علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها الخميس المقبل

عادت الفنانة علا غانم، إلى مصر بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، بعد سفرها إلى أمريكا والعيش هناك مع أسرتها.

وعادت الفنانة علا غانم، إلى مصر للاحتفال بحفل زفاف ابنتها الكبرى كاميليا، التي من المقرر أن يتم إقامة حفل الزفاف يوم الخميس المقبل، بحضور الأهل والأصدقاء والفنانين، وفق أما أكدته لـ«الوطن».

يذكر أن الفنانة علا غانم، عادت إلى مصر مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات حيث إنها في عام 2017 سافرت إلى أمريكا وغابت تماما عن الساحة الفنية وظن الجمهور بأنها قد اعتزلت الفن، وهو الأمر الذي نفته الفنانة علا غانم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» وأكدت أنها لم تعتزل إطلاقا ولا تنوى الاعتزال فقالت «لما أنا أعتزل مين هيمثل».

فيلم الفندق

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة علا غانم، كان فيلم الفندق التي شاركت فيه بجانب محمد نجاتي ومروة وأحمد بدير وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أسامة فهمي وإخراج عاطف شكري.

مسلسل طعم الحياة

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة علا غانم، فهو مسلسل طعم الحياة، التي شاركت فيه بجانب ساموزين وحسناء سيف الدين ونهال عنبر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج عبد العزيز حشاد.

يذكر أن الفنانة علا غانم كانت قد كشفت صباح اليوم عن عودتها لمصر من خلال فيديو نشره لها أحد مصففي الشعر، وهي تصفف شعرها، وتكشف عن عودتها لمصر بعد غياب دام لـ4 سنوات.