القصير: مصر شهدت نهضة في تنمية الثروة الحيوانية والتلقيح الاصطناعي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، وذلك نظرا لعدد من الإجراءات والخطوات التي جرى تنفيذها مؤخرا، التي تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، وإحياء المشروع القومي للبتلو، تمصير السلالات والتحسين الوراثي، دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأكد الوزير، إجراء حصر للثروة الحيوانية، ولأول مرة حصرا ميدانيا في جميع محافظات الجمهورية، كما تم وضع خطة طموحة في إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت في توفير عجلات عشار، وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية، وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية، باستخدام التلقيح الاصطناعى، من طلائق ذات صفات وراثية عالية، لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان.

ولفت إلى إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية، وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي، في القرى بالمحافظات المختلفة.