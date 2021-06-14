بعد عودة السياح العرب.. مطالب بزيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء لـ 70%

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن عدد من فنادق القاهرة سجلت هذا الأسبوع نسب اشغال بلغت نحو 100% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال المنشآت الفندقية للنزلاء والتى تقدر بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفنادق، مطالبا وزارة السياحة والآثار بزيادة تلك النسبة خلال الفترة الحالية إلى 70% مع التأكيد على ضرورة التزام كافة المنشآت السياحية والفندقية بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن» أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر بفضل عودة السياح العرب لزيارة المدن السياحية المصرية خاصة القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، فضلا عن العودة المرتقبة للسياح الروس خلال الأسابيع المقبلة وهو ما يستوجب زيادة فى أعداد الغرف الفندقية المتاحة حتى لا تحدث أزمة فى تسكين السياح بالفنادق.

ارتفاع تدريجى فى أعداد السياح العرب

وأشار «فاروق» إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية تشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من شهر يونيو الجارى وسترتفع خلال الشهور المقبلة، موضحا أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر حيث أن السائح العربى من ذوى الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامته أكبر من نظيره الأوروبى فضلا عن أنه يكرر الزيارة أكثر من مرة فى العام، لافتا إلى أن قرب المسافة بين الدول العربية ومصر وتطابق اللغة والعادات والتقاليد تجعل دائما المقصد السياحى المصرى يتصدر قائمة الدول التى يفضل السياح العرب زيارتها دائما.

وأكد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن شركة طيران «فلاى دبى» ستسير اليوم أولى رحلاتها من الإمارات العربية المتحدة إلى شرم الشيخ وعلى متنها سياح، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من السعودية والإمارات والعراق والأردن بدأت فى الارتفاع بداية من شهر يونيو الجارى.

ويشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر تُمثل أكثر من 20% من إجمالى أعداد السياح الذى تستقبله مصر سنويا.