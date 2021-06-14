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محمود مسلم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالألعاب النارية بالغربية

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الوطن
06:33 م | الإثنين 14 يونيو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، خصص نشاطه بالاتجار في الألعاب النارية، وبحوزته 17 كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع، في الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قيام «5 أشخاص» بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالألعاب النارية «بدون ترخيص»، وجلب 3 منهم الألعاب عن طريق التهريب من إحدى الدول، ويعرضها أحدهم للبيع عن طريق إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتواصل مع عملائه من خلالها، وإتمام البيع، من خلال محفظة بنكية خاصة بأحد البنوك، وتحويلات نقدية عن طريق إحدى شركات الاتصالات  وشحنها للمحافظات بواسطة أحدهم، كما توصلت التحريات إلى تحديد عدد من المُتعاملين معهم، في بعض المحافظات، وهم «9 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية».    

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمحال إقاماتهم، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن «الغربية، جنوب سيناء، مطروح، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الإسماعيلية»، وأمكن ضبطهم عدا اثنين منهم، وعُثر بحوزتهم على«7 مسدسات مُحدث صوت، 1083 طلقة مُحدث صوت، 9 جراب طبنجة»، وعدد 17 كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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