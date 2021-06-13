«الداخلية» تحصّل 674 ألف جنيه غرامة كمامة خلال 24 ساعة

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 13576 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13494 شخصًا المقدرة بـ674,700 جنيه، وتحرير محاضر لـ82 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 1067 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 280 قضية في مجال منع تداول «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 2341 «شيشة».