«كانوا بيلعبوا».. الداخلية تكشف ملابسات «غرس مفتاح سيارة في رأس طفل»

تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم بغرس آلة حادة «مفتاح سيارة» في رأس زميله، ما أدى إلى إحداث جرح غائر في الرأس ونزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

واعتدى معاذ عيسى، متسابق «ذا فويس كيدز»، على زميله حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، بغرس مفتاح السيارة في رأسه، ما أدى إلى إحداث إصابات، مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

وكشفت «الداخلية» ملابسات تلك الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ومن خلال الفحص تبين أنه ورد لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص يدعى م.ح «طالب» يبلغ من العمر 13 عامًا، بالتعدي على نجله «طالب» البالغ من العمر 14 عامًا، باستخدام مفتاح سيارة أثناء لهوهما سويًا مما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.