وزير الزراعة :حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وحجم استثماراتها حوالي 100 مليار جنيه

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسة تولي الثروة الداجنة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 مليون عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة، وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وأشار القصير، إلى أنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، وتستهدف الوزارة من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان «OIE» على اعتماد وتسجيل عدد «30» منشأة معزولة أى خالية من مرض إنفلونزا الطيور، والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وأفريقية بعد التوقف منذ عام 2006.

وتابع وزير الزراعة، أن الدولة تدعم الاستثمار فى هذه الصناعة حيث تمت إتاحة فرص استثمارية وتخصيص عدد 22 موقعا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع فيها خاصة بعد فتح آفاق التصدير، وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول، وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة «5%».