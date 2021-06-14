«البيئة» عن السحابة السوداء: تم القضاء عليها بنسبة 100% «فيديو»

أكد الدكتور علي أبو سنة، مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات ومحاربة قش الأرز، لتيقنها بأن هذا الملف مرتبط بشكل كبير بملفات عدة أخرى من بينها الصحة والاقتصاد والسياحة، موضحا أن هذا الاهتمام نتج عنه الكثير من النتائج الإيجابية كان من بينها القضاء على السحابة السوداء بنسبة 100%.

وقال «أبو سنة»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، إن الدولة قامت بالعديد من الجهود خلال تلك السنوات على مستوى هذا الملف، موضحا أن هذه المجهودات، أسفرت أيضا عن القانون الذي صدر لتنظيم إدارة المخلفات في أكتوبر الماضي.

وأشار مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات، إلى أن الدولة عملت على أكثر من محور فيما يخص هذا الملف، موضحا أن المحور الأساسي لهذا العمل، تمثل في وضع الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظمة إدارة المخلفات بكل أنواعها سواء مخلفات زراعية أو طبيبة أو صناعية، لافتا إلى أن هذا الإطار ساعد على فك التشابك بين الجهات المختصة بكل عمل على مستوى هذا الملف.

وأعلن «أبو سنة» أنه تم الانتهاء مؤخرا، من وضع المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات على مستوى كل محافظات الجمهورية الـ 27، كاشفا أن الفترة القادمة ستشهد بدء العمل بالمرحلة الثانية من البرنامج القومي لإدارة المخلفات في مصر، والمتمثل في إنشاء البنية التحتية الخاصة بهذه المنظومة الكبيرة، موضحا أن هذا العمل سيتم بالتنسيق مع الكثير من الجهات المعنية بينها المحليات والهيئة العربية للتصنيع وكذلك وزارة الإنتاج الحربي.