هل المتهمون في قضية داعش إمبابة تلاميذ محمد حسين يعقوب؟.. نجله يجيب

قال الشيخ علاء الدين نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية الإسلامي، إن والده مريض، ومع ذلك سيذهب غدا إلى المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية داعش إمبابة»، لافتا إلى أنه لم يذهب خلال المرتين السابقتين للإدلاء بالشهادة بناء على طلب المحكمة، بسبب سوء حالته الصحية.

محمد حسين يعقوب

وتابع نجل محمد حسين يعقوب قائلا: «هيتحامل على نفسه وهيروح، الموضوع بسيط، والإعلام كبر العملية، خصوصا صياغة بعض الصحف للخبر غلط، حيث نشرت بعض الصحف والمواقف، بأن المحكمة تأمر بضبط محمد حسين يعقوب في قضية داعش، الخبر غلط والصح للإدلاء بشهادته».

قضية داعش إمبابة

وردا على سؤال حول ما إذا كان المتهمون في قضية داعش إمبابة، تلاميذ للشيخ محمد حسين يعقوب قال الشيخ علاء الدين نجل الداعية «مستحيل»، مؤكدا أنه ليسوا تلاميذ والده.

وحول حالته الصحية، لا سيما أنه نشر فيديو على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب منذ نحو أسبوع، قال نجل الشيخ محمد حسين يعقوب «نعم هو يصور الحلقات في بيته، ولا تحتاج جهدا أو حركة»، موضحا أن تصوير الحلقات التي يبثها على قناته، لا تحتاج لجهد كالذهاب للمحكمة والإدلاء بالشهادة.

محمد حسين يعقوب ومحمد حسان

ويمثل غدا الثلاثاء، الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تنفيذا لقرار المحكمة يوم السبت الماضي، للإدلاء بشهادته في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، امتثالا لقرار المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية داعش إمبابة»، حيث تم طلب سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، ومناقشتهم في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أمام المحكمة.