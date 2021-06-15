حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت بالحس الفني العالي، والقدرة على مُعالجة عواطف الآخرين، وأبرز عيوبه التفكير بسلبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي، والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بفاعلية وإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، وبالأخص لواجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.