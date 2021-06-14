«زهران» عن حصوله على ذهبية العالم للجمباز في مصر: لها طعم مختلف

أكد علي زهران، الحاصل على الميدالية الذهبية في الحلق بكأس العالم للجمباز، ممارسته للعبة منذ كان عمره 4 سنوات، وشارك لأول مرة مع المنتخب القومي عندما كان في سن 20 عاما، وأنه يحلم بتحقيق نتائج جيدة، والحصول على ميداليات في البطولات العالمية التي يشارك فيها.

وتابع «زهران» أنه حصل على ميدالية ذهبية في فرنسا، وأخرى في المجر، لكن الذهبية الحاصل عليها هذا العام، لها طعم مختلف عنده، لأن البطولة أقيمت في بلده مصر.

وأضاف «الحاصل على الميدالية الذهبية بكأس العالم للجمباز»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: «التنظيم كان أكثر من رائع والتجهيزات كانت قوية من إضاءات وشكل الملعب والتصوير، والمنافسة كانت صعبة في ظل وجود لاعبين من دول مختلفة، بس الحمد لله أنا حققت ميدالية ذهب، بفرق 7 نقاط، ومبسوط جدا بها».

وقالت نانسي طمان، الحاصلة على ذهبية حصان القفز في بطولة كأس العالم للجمباز، إن اللاعبين كانوا متوترين، لأنهم يريدون تقديم أفضل العروض لديهم، خاصة أن البطولة على أرض مصر، ما وضع مسئولية كبيرة على اللاعبين، مشيرة إلى أنها توقفت فترة بسبب فيروس كورونا، ما وضعها في ضغط كبير من أجل استعادة مستواها السابق».

وأضافت «طمان» أنها بذلت مجهودا كبيرا لسنوات عدة، من أجل الحصول على الميدالية الذهبية، وأنها سعيدة جدا لتحقيق هذا الحلم الذي ظل يراودها وتحلم به».

وحققت مصر 4 ميداليات في بطولة العالم للجمبار، شملت ذهبتين وبرونزيتين، وهي أول بطولة للعالم تقام في دولة أفريقية داخل القارة، وهي مصر.